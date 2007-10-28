Необходим дизайн для главной страницы

$50
Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка469 просмотров
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Необходимо сделать дизайн для сайта onlineigry.com, достаточно только главной страницы.

Но дизайн не менять полностью, а только цветовую схему, фоновые рисунки и можно шрифты.

желательно сделать светлым!!!!!!

Логотип уже готов.

Необходимо ТОЛЬКО фоновые рисунки и цветовую схему.

Указываете, пожалуйста, предполагаемую цену.

16 лет назад
Elmut
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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