Нужен дизайн сайта для комп. фирмы

$250
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок252 просмотра
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Дизайн сайта креативный, но не навороченный.

Подробное ТЗ вышлю в личку или на мыло.

Есть предварительный набросок.

Бюджет: 3000 рублей (возможны варианты, если добавите небольшую флеш-анимацию)

Обязательное условие: макет, наброски должны быть сегодня.

Всем спасибо за внимание, проект выполнен и закрыт.

Дизайн сайта
16 лет назад
Mystic3k
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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