Настройка форума phpBB-2.0.22

Нужен шаблон музыкального портала, такой что бы Ухх. Не слишком ТЕМНЫЙ, такие мне неочень нравятся... Светлый дизайн, приятный на ощюпь, наличие колонок желательно больших . Ну и красивое название сайта... + если нет представления, что такое DataLife engine, ...