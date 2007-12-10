Необходимо сделать дизайн для сайта onlineigry.com, достаточно только главной страницы. Но дизайн не менять полностью, а только цветовую схему, фоновые рисунки и можно шрифты. желательно сделать светлым!!!!!! Логотип уже готов. Необходимо ТОЛЬКО фоновые рисунки и цветовую схему. Указываете, пожалуйста, предполагаемую ...
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Настройка форума phpBB-2.0.22
1. Требуется настройка оформления форума: настройка цветов в соответствии с цветами сайта – попросту говоря, оформление в зеленых тонах – пример будет точный – будет дан сайт
2. Настройка встроенного в этой версии чата
3. Дать инструкции (то есть расписать как это делается и через какие разделы админки) по следующим задачам:
-модерация тем и сообщений
-удаление пользователей
-администрирование разделов
-управление настройками форума
-управление настройками чата.
Срок – четко к вечеру Воскресенья
Примечание: сам форум (скрипт) уже настроен.
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