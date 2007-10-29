Дизайн музыкального интернет-магазина

$800
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки262 просмотра
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Для интернет-магазина по продаже дисков клубной музыки требуется разработать дизайн.

Сайт магазина: http://www.club.vsevam.ru/

Основное направление - оптовая и розничная продажа компакт-дисков и DVD, клубная и электронная музыка.

Перечень работ:

1. Дизайн интернет-магазина http://www.club.vsevam.ru/ "под ключ"

1.1. Дизайн сайта

1.2. Набор иконок в стилистике сайта

1.3. Оригинальное написание названия магазина (псевдо-логотип, разработка лого как такового не требуется)

2. Дизайн сплэш-страницы http://www.vsevam.ru (разделение на 3 направления торговли: Клубная музыка, Релакс музыка, Ароматика)

HTML-верстка на данном этапе не требуется.

Срок: 2 недели с момента утверждения первоначальной концепции и предоплаты.

Оплата: Яндекс.Деньги, WMZ, WMR, банковский перевод, денежный перевод без открытия счета. Комиссия - за счет получателя. Наличными - в г. Москва.

Возможна предоплата после утверждения первоначальной концепции.

Присылать ссылки на портфолио примеры аналогичных работ (тема - музыка) на e-mail: [email protected]

16 лет назад
mijack
Гость 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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