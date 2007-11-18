Нарисовать сайт

Настройка форума phpBB-2.0.22 1. Требуется настройка оформления форума: настройка цветов в соответствии с цветами сайта – попросту говоря, оформление в зеленых тонах – пример будет точный – будет дан сайт 2. Настройка встроенного в этой версии чата 3. ...
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Нужно нарисовать главную страницу сайта. Тематика корпоративная - IT, отправка, обработка SMS.
Шаблон нужно порезать на простой html - натягиваться будет на joomla.
В итоге нужны: PSD, html, css.
От кандидатов - icq + портфолио + срок
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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