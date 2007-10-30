Дизайн комплекса сайтов финансовой направленности

Настройка форума phpBB-2.0.22 1. Требуется настройка оформления форума: настройка цветов в соответствии с цветами сайта – попросту говоря, оформление в зеленых тонах – пример будет точный – будет дан сайт 2. Настройка встроенного в этой версии чата 3. ...
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Комплекс сайтов включает в себя несколько взаимно интегрированных сайтов портального типа с информацией как аналитического характера, так и с различной функциональностью "а-ля каталог" с широкими возможностями взаимодействия с пользователем.
Основные требования: интуитивный интерфейс, удобство навигации по сайту, «легкость», неперегруженность графикой.
Сайты должны быть выполнены в единой дизайнерской концепции.
Просьба сразу давать ссылку на портфолио. Предпочтение индивидуальным дизайнерам, живущим в Одессе.
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