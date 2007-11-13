Натянуть на сайт простенький дизайн

Настройка форума phpBB-2.0.22 1. Требуется настройка оформления форума: настройка цветов в соответствии с цветами сайта – попросту говоря, оформление в зеленых тонах – пример будет точный – будет дан сайт 2. Настройка встроенного в этой версии чата 3. ...
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Есть такой сайт:
http://compatriots.eu/english/
Требуется натянуть на него дизайн в этом стиле:
И есть программист, писавший сайт и которого можно задалбывать вопросами.
Пожалуйста оставляйте свои цены, своё географическое расположение и примерный опыт работы. Откровенно говоря большое внимание будет уделено цене, но я буду рассматривать все варианты. Также оставьте своё ICQ: я на выходные буду свободен и смогу с каждым обсудить детали и ответить на вопросы.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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