Натянуть на сайт простенький дизайн

$100
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок264 просмотра
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Есть такой сайт:

http://compatriots.eu/english/

Требуется натянуть на него дизайн в этом стиле:

http://www.linkedin.com/

И есть программист, писавший сайт и которого можно задалбывать вопросами.

Пожалуйста оставляйте свои цены, своё географическое расположение и примерный опыт работы. Откровенно говоря большое внимание будет уделено цене, но я буду рассматривать все варианты. Также оставьте своё ICQ: я на выходные буду свободен и смогу с каждым обсудить детали и ответить на вопросы.

16 лет назад
Crovax
Гость 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
poison-1
44 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$60
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knyazd
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$60
3 дня
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