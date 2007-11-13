Натянуть на сайт простенький дизайн

Есть такой сайт:

http://compatriots.eu/english/

Требуется натянуть на него дизайн в этом стиле:

http://www.linkedin.com/

И есть программист, писавший сайт и которого можно задалбывать вопросами.

Пожалуйста оставляйте свои цены, своё географическое расположение и примерный опыт работы. Откровенно говоря большое внимание будет уделено цене, но я буду рассматривать все варианты. Также оставьте своё ICQ: я на выходные буду свободен и смогу с каждым обсудить детали и ответить на вопросы.