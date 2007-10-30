Верстка в .html

Есть такой сайт: http://compatriots.eu/english/ Требуется натянуть на него дизайн в этом стиле: http://www.linkedin.com/ И есть программист, писавший сайт и которого можно задалбывать вопросами. Пожалуйста оставляйте свои цены, своё географическое расположение и примерный опыт работы. Откровенно говоря большое внимание будет уделено ...