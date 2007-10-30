Есть действующий интернет магазин н базе OSC VAM www.zapzap.ru Нужно сделать стильный дизайн чтобы было красиво, стильно итд. + необходимо сделать несrолько информационных разделов со статьями и информацией. Для понимания того, как вы видите подобный сайт, было ...
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Приветствую всех!
Необходимо сделать дизайн для транспортной компании, которая занимается перевозкой грузов. Сайт должен быть корпоративным и профессионально выполнен.
Ваша цена, сроки и портфолио.
На интересные портфолио вышлю ТЗ.
Спасибо.
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