Управляющая компания Строительный контроль

Требуется качественный и экслюзивный дизайн сайта. Минимум 5 разных вариантов, работа до упора и утверждения черновика. Оплата исключительно после работы. Никаких авансов, невозвращаемых залогов и такого прочего. Пришлите на email [email protected] ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нас интересует создание красивого сайта с качественным дизайном.
Наш старый сайт www.yksk.ru устарел
Будем рады рассмотреть Ваши предложения.
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