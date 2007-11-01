Дизайн и верстка Wap портала на WML

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки156 просмотров
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Дизайн не сложный. по стилистике - как на wap.lubimki.ru;

проект - сайт знакомств. в верстке:

1. параметры поиска пользователя

2. список пользователей

3. список контента пользователей

и всякие другие мелочи. порядка 7-10 страниц.

интересует цена за страницу и сроки

16 лет назад
infospas
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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