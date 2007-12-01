Дизайн сказочного сайта

Нам нужен дизайн сайта для небольшого интернет-магазина по продаже игрушек, одежды и прочих вещей по мотивам книг о Гарри Поттере. У клиента есть магазин в Лос-Анджелесе и сайт, с которого можно брать информацию. Пример его конкурентов: http://www.alivans.com/ и http://www.noblecollection.com/. Необходимо будет сделать около 10 станиц из которых уникальных – 3-4. На главной странице нужен флеш. Желательно, чтобы главная страница была в темных тонах.

Спасибо.