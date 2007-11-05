Необходимо внести некоторые изменения в дизайн: - Добавить правый рекламный блок (подобный левому) - “Растянуть” дизайн так, чтобы он отображался во весь экран сайт: bakster.com
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Нужно нарисовать шапку для форума, расмотрю все предложения
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