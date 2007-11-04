Разработка нового дизайна для работающего сайта

# 1 — $

Что входит в конкурсный пакет участия (что мы ожидаем получить от участников, претендующих на победу):

1. Типовой дизайн главной страницы (графический + HTML-верстка)

2. Типовой дизайн страницы товара (графический + HTML-верстка)

3. Текстовый документ с указанием рекомендуемых размеров включенных в дизайн баннеров, иконок, элементов навигации и т.д.

Что мы хотим получить как результат:

1. Минималистический ("белый"), но в то же время функциональный дизайн, взаимодействующий со всеми распространенными броузерами.

2. Симпатичные, аккуратно прорисованные элементы навигации.

3. Активная позиция дизайнера по отношению к техзаданию (все пожелания, предложения, замечания будут внимательнейшим образом рассматриваться и обсуждаться)

4. Надежного партнера, с которым всегда можно оперативно связаться для устранения неполадок, внесения доработок и т.д.

Что мы предоставляем:

1. Общее техзадание (достаточно детальное - содержит все элементы, необходимые для обязательного включения в дизайн и наши соображения по их представлению/расположению - и в то же время нежесткое, поскольку рассчитываем на активное участие дизайнера в воплощении задуманного).

2. Само собой - логотип :-)

3. Связь 24/7 (почта, Skype, телефон голосом или SMS) -для уточнения деталей.

4. Линки сайтов, "которые нравятся заказчику" :-) - для того, чтобы на этапе исполнения вам было легче понять, к чему стремиться по части стилистики и т.д.

5. Для тех, кто НЕ победит в конкурсе - гарантия интернет-проекта с безупречной 5-летней историей о неиспользовании Ваших наработок, полностью или частично.

Кого мы хотим видеть в качесте участников конкурса:

1. Профессиональных дизайнеров с богатым портфолио, которые постоянно находятся "в теме" современного веб-дизайна;

2. Ответственных людей, готовых довести проект до реализации.

Ждем заявок до 10 ноября 2007 г.