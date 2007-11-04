Разработка нового дизайна для работающего сайта

Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта приколов http://www.xa-xa.org Верстать надо под движок DLE. Нужно только 1 макет, то есть везде всё будет одинаково... Дизайн должен быть привлекательным и смешным. Полностью весь будет переделываться... Никаких "фирменных стилей" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что входит в конкурсный пакет участия (что мы ожидаем получить от участников, претендующих на победу):
1. Типовой дизайн главной страницы (графический + HTML-верстка)
2. Типовой дизайн страницы товара (графический + HTML-верстка)
3. Текстовый документ с указанием рекомендуемых размеров включенных в дизайн баннеров, иконок, элементов навигации и т.д.
Что мы хотим получить как результат:
1. Минималистический ("белый"), но в то же время функциональный дизайн, взаимодействующий со всеми распространенными броузерами.
2. Симпатичные, аккуратно прорисованные элементы навигации.
3. Активная позиция дизайнера по отношению к техзаданию (все пожелания, предложения, замечания будут внимательнейшим образом рассматриваться и обсуждаться)
4. Надежного партнера, с которым всегда можно оперативно связаться для устранения неполадок, внесения доработок и т.д.
Что мы предоставляем:
1. Общее техзадание (достаточно детальное - содержит все элементы, необходимые для обязательного включения в дизайн и наши соображения по их представлению/расположению - и в то же время нежесткое, поскольку рассчитываем на активное участие дизайнера в воплощении задуманного).
2. Само собой - логотип :-)
3. Связь 24/7 (почта, Skype, телефон голосом или SMS) -для уточнения деталей.
4. Линки сайтов, "которые нравятся заказчику" :-) - для того, чтобы на этапе исполнения вам было легче понять, к чему стремиться по части стилистики и т.д.
5. Для тех, кто НЕ победит в конкурсе - гарантия интернет-проекта с безупречной 5-летней историей о неиспользовании Ваших наработок, полностью или частично.
Кого мы хотим видеть в качесте участников конкурса:
1. Профессиональных дизайнеров с богатым портфолио, которые постоянно находятся "в теме" современного веб-дизайна;
2. Ответственных людей, готовых довести проект до реализации.
Ждем заявок до 10 ноября 2007 г.
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