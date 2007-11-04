Разработка нового дизайна для работающего сайта

$300
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок385 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Что входит в конкурсный пакет участия (что мы ожидаем получить от участников, претендующих на победу):

1. Типовой дизайн главной страницы (графический + HTML-верстка)

2. Типовой дизайн страницы товара (графический + HTML-верстка)

3. Текстовый документ с указанием рекомендуемых размеров включенных в дизайн баннеров, иконок, элементов навигации и т.д.

Что мы хотим получить как результат:

1. Минималистический ("белый"), но в то же время функциональный дизайн, взаимодействующий со всеми распространенными броузерами.

2. Симпатичные, аккуратно прорисованные элементы навигации.

3. Активная позиция дизайнера по отношению к техзаданию (все пожелания, предложения, замечания будут внимательнейшим образом рассматриваться и обсуждаться)

4. Надежного партнера, с которым всегда можно оперативно связаться для устранения неполадок, внесения доработок и т.д.

Что мы предоставляем:

1. Общее техзадание (достаточно детальное - содержит все элементы, необходимые для обязательного включения в дизайн и наши соображения по их представлению/расположению - и в то же время нежесткое, поскольку рассчитываем на активное участие дизайнера в воплощении задуманного).

2. Само собой - логотип :-)

3. Связь 24/7 (почта, Skype, телефон голосом или SMS) -для уточнения деталей.

4. Линки сайтов, "которые нравятся заказчику" :-) - для того, чтобы на этапе исполнения вам было легче понять, к чему стремиться по части стилистики и т.д.

5. Для тех, кто НЕ победит в конкурсе - гарантия интернет-проекта с безупречной 5-летней историей о неиспользовании Ваших наработок, полностью или частично.

Кого мы хотим видеть в качесте участников конкурса:

1. Профессиональных дизайнеров с богатым портфолио, которые постоянно находятся "в теме" современного веб-дизайна;

2. Ответственных людей, готовых довести проект до реализации.

Ждем заявок до 10 ноября 2007 г.

16 лет назад
kvitkalancer
Oleinikov 
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта приколов

    Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта приколов http://www.xa-xa.org Верстать надо под движок DLE. Нужно только 1 макет, то есть везде всё будет одинаково... Дизайн должен быть привлекательным и смешным. Полностью весь будет переделываться... Никаких "фирменных стилей" ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вылечить сказкой - диз. сайта

    $70

    Строим сайт человеку, разработавшего методику лечения тяжёлых заболеваний. надпись "Сильные духом" Международный благотворительный фонд помощи детям, побеждающим рак и рассеянный склероз портал стиль - как obraz.jpg -- фото Ривиль , с детьми фоном, размыто Слева на шапке - название и ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $500

    Необходимо создать стильный дизайн сайта небольшой торговой фирмы (4-5 страниц). Нужны только шаблоны-катинки в PSD. Подробности по почте или приватным сообщением. Бюджет: в районе $400 Жду предложений.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн Компании

    $50

    Нужно разработать стильный дизайн отражающий специфику фирмы. Техническое задание на дизайн I. Информацию о компании и области деятельность взять отсюда http://www.zhelezyaka.vorle.ru/_index.html В дизайне нужно отразить основные виды деятельности компании и спектр услуг. Дизайн делать под это разрешение 1024/768, ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн многофункционалного интернет ресурса

    $1000

    Команде необходим свободный дизайнер в совершенстве владеющий программами Adobe photoshop, illustrator и тд, очень ответственный, способный работать креативно и быстро, на одной волне с остальными. Задача - в кратчайший срок сделать конкурентноспособный дизайн, проект большой, возможно ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Строгий дизайн для сайта грузоперевозчиков

    $50

    Нужно сделать несложный строгий дизайн для сайта компании, занимающейся переездами и грузчиками. Желательные цвета: синий, серый (должно по цветовой гамме быть похоже на сайт pogruzhu.ru). Срок выполнения работы - вторник вечер. Оплата Яндекс.Деньги, 700 рублей. Желательно фрилансер из Москвы или ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн онлайн редактора изображений

    Добрый день. Для сайта http://mypictureresize.com/ , который является онлайн редактором изображений, нужен дизайн. Ничего особенно не нужно, поскольку в данном случае главное - функциональность, нужно просто приятный не отвлекающий юзверя интерфейс. Можно предлагать что-то из изготовленного ранее. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад