Доработка JSP приложения

Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта приколов http://www.xa-xa.org Верстать надо под движок DLE. Нужно только 1 макет, то есть везде всё будет одинаково... Дизайн должен быть привлекательным и смешным. Полностью весь будет переделываться... Никаких "фирменных стилей" ...