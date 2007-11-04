Оценить стоимость

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Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок215 просмотров
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всем привет стоит задача сделать дизайн главной + примерно 8 внутренних страниц сайта

аналог сайта hiearns.com

то есть качество должно быть не хуже

потом эти темплейты уже к движку привяжет наш программист

соблюдение стандартов дизайна очень желательно

пожалуйста оцените стоимость работ и укажите какие еще подробности вас интересуют

пожалуйста напишите примерно в таком стиле

с логотипом столько то

одна внутренняя страница столько то

+ ваши дополнения

флеш не нужен только статичная оптимизированная графика. фотографии оборудования для элементов бокового меню будут предоставлены заказчиком.

сайт будет создаваться для компании торгующей строительным оборудованием, ассортимент намного шире чем просто электрогенераторы

жду ваших предложений

не спеша

з.ы. сервис безопасных сделок или личная встреча в городе калининграде, никаких предоплат

16 лет назад
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
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