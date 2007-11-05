Чуть-чуть доработать CSS (кроссбраузерн.+рис.фона)

1) Кроссбраузерность хотя б на основные - Опера 7+, Мозилла 1+, ИЕ 5+... (а то в шапке правый текстовый блок или картинка всегда перепрыгивает на новую строку в ИЕ и Мазилле, в Опере вроде нормально)

/плюс маленькая рекомендация от вас - как если я вставлю еще один блок, чтоб он не поплыл на новую строку... например еще блок текста в шапку с заголовком или форму для авторизации/

2) Не знаю как прижать фоновый рисунок нижний (в контент-блоке) к правому нижнему краю экрана (у контента при этом пэддинг и маргин не нулевые, поэтому не прижат)...

Вот собственно и все задачи.

Понятно, что кучу денег здесь не заработать, но и работа эпизодическая и быстрая как я считаю (для спеца, к-рый конкретно шарит в CSS, и не лазит по яндексу в поисках нюансов позиционирования, как, например, делаю я. И мне надоело делать то, в чем не очень разбираюсь, вот поэтому прошу помочь))).