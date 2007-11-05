Чуть-чуть доработать CSS (кроссбраузерн.+рис.фона)

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) Кроссбраузерность хотя б на основные - Опера 7+, Мозилла 1+, ИЕ 5+... (а то в шапке правый текстовый блок или картинка всегда перепрыгивает на новую строку в ИЕ и Мазилле, в Опере вроде нормально)

/плюс маленькая рекомендация от вас - как если я вставлю еще один блок, чтоб он не поплыл на новую строку... например еще блок текста в шапку с заголовком или форму для авторизации/

2) Не знаю как прижать фоновый рисунок нижний (в контент-блоке) к правому нижнему краю экрана (у контента при этом пэддинг и маргин не нулевые, поэтому не прижат)...

Вот собственно и все задачи.

Понятно, что кучу денег здесь не заработать, но и работа эпизодическая и быстрая как я считаю (для спеца, к-рый конкретно шарит в CSS, и не лазит по яндексу в поисках нюансов позиционирования, как, например, делаю я. И мне надоело делать то, в чем не очень разбираюсь, вот поэтому прошу помочь))).

CSS
16 лет назад
solwind
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
andrew_b
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Сработано качественно и очень быстро. Этот фрилансер порадовал сразу же тем, что быстро, практически мгновенно, отзвался в icq (и даже позже, когда отлучался в офф-лайн, то всегда предупреждал, что уходит ненадолго). Кроме того с ним быстро договорились о цене - очень недорого вышло для меня, за что, естественно, спасибо, т.к. бюджет у меня весьма ограничен. Работу выполнил в течение двух часов (супер!) и тут же мы рассчитались, я быстро получил результаты. Потом мне надо еще было внести некоторые поправки, дополнения, он с радостью отозвался на эти просьбы и в течение где-то получаса выполнил необходимые поправки. После чего меня ну практически все стало устраивать. Еще хотелось бы отметить, что часть работы, которую я и не запрашивал, он выполнил на собственном энтузиазме, подкорректировал проект, систему папок, сделал красивый неброский градиент - все это только улучшило вид моего проекта, за что ему отдельное человеческое спасибо. Намерен работать с ним и дальше (есть еще часть работ в моем сайте). Чего и другим рекомендую. Вот столько много букв у меня получилось, аж сам удивился. Надеюсь, это кому-нибудь пригодится. Евгений Меньшиков
  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта приколов

    Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта приколов http://www.xa-xa.org Верстать надо под движок DLE. Нужно только 1 макет, то есть везде всё будет одинаково... Дизайн должен быть привлекательным и смешным. Полностью весь будет переделываться... Никаких "фирменных стилей" ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вылечить сказкой - диз. сайта

    $70

    Строим сайт человеку, разработавшего методику лечения тяжёлых заболеваний. надпись "Сильные духом" Международный благотворительный фонд помощи детям, побеждающим рак и рассеянный склероз портал стиль - как obraz.jpg -- фото Ривиль , с детьми фоном, размыто Слева на шапке - название и ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина строительных материалов

    Нужен дизайн (PSD-файл) для интернет-магазина строительных материалов. Дизайн - качественный, современный стиль, теплые, позитивные краски. Логотип есть, приложен. Обязательно укажите сумму и портфолио. Спасибо

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редизайн портала

    $500

    На кропотливую и хорошо оплачиваемую работу нужен профессионал для редизайна портала строительной тематики. Требования от кандидата: 1) Чувства гармонии, баланса и прекрасного 2) Высокие познания в эргономике и дизайне текста 3) ПОРТФОЛИО

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен дизайн для игры и сайта

    $100

    Привет! Нужен дизайн для игры и сайта. ожидаемый уровень исполнения: http://www.dwar.ru http://www.dwar.ru/artifact_info.php?artifact_id=86447374 Задание: На синем фоне, броня с шипами. приблизительно как в прикреленном файле. Внимание! Требуется только высокое качество. Срочно. Броня должна быть готова 05.11.07 k 21 часу присылай эскиз на e-mail: [email protected]

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка нового дизайна для работающего сайта

    $300

    Что входит в конкурсный пакет участия (что мы ожидаем получить от участников, претендующих на победу): 1. Типовой дизайн главной страницы (графический + HTML-верстка) 2. Типовой дизайн страницы товара (графический + HTML-верстка) 3. Текстовый документ с указанием рекомендуемых размеров ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $500

    Необходимо создать стильный дизайн сайта небольшой торговой фирмы (4-5 страниц). Нужны только шаблоны-катинки в PSD. Подробности по почте или приватным сообщением. Бюджет: в районе $400 Жду предложений.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад