Дизайн adult сайта (про домашнее видео)

Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта приколов http://www.xa-xa.org Верстать надо под движок DLE. Нужно только 1 макет, то есть везде всё будет одинаково... Дизайн должен быть привлекательным и смешным. Полностью весь будет переделываться... Никаких "фирменных стилей" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень простецкий дизайн нужен, на основе фотографий. Кому интересно, стучите.
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