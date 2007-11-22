Создание online-взаимодействия с сервером

Необходимо создать online взаимодействие интернет-магазина с сервером используя уже готовые программные интерфейсы, тоесть нужно правильно сконфигурировать и протестировать эти обращения на взаимодействие с сервером.

Сервер - "электронный склад" по продаже PIN-кодов и ваучеров, откуда путем классов интерфейсов посылаются запросы для получения каталога товаров, его наличия на складе, бронирования заказа, покупки и получения заказа с оплатой за WebMoney - все в реальном времени с мгновенной доставкой. Всего нужно настроить 6 небольших интерфейсов (в целом около 20 строк скрипта).

Класс для работы с интерфейсами на PHP и пример по использованию этого класса уже готов, необходимо лишь создать форму и правильно настроить обращения. Для этого вышлю классы на PHP, схему взаимодействия с инструкцией по подключению и все необходимые сертификаты для тестирования (проверки) взамодействия с сервером.

При успешном и скором выполнении задачи возможно дальнейшее сотрудничесво.