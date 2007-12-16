Написание несложного Flash

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки170 просмотров
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Флешка выводит картинку (ее адрес передается из HTML). Пользователь кликает мышкой в определенном месте картинки. Там появляется красная точка. Пользователь двигает мышкой в сторону - точка превращается в красную рамку-прямоугольник (один из его углов в месте первоначального клика, второй в текущем месте мышки). Т.е. пока пользователь двигает мышкой по картинке, прямоугольник за ней "тянется". Как только пользователь кликает второй раз, прямоугольник фиксируется в текущем месте и становится синим. Если пользователь хочет, может повторить процесс заново. После того как прямоугольник зафиксирован, его координаты передают обратно в HTML (вернее, в javascript). Примерно так.

Оплата - 500 руб. Но если есть обоснования, что создание такой флешки стоит дороже, можно их рассмотреть. Оплата через WebMoney или Яндекс.Деньги.

16 лет назад
borzih
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
DoLLPhin
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$20
Не буду оригинальным: сделано быстро, качественно (в полном соответствии с тех. заданием). Некоторые приятные мелочи сделаны даже сверх задания.
Отличный заказчик. Четкое задание. Быстрая оплата.
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