Написание несложного Flash

Флешка выводит картинку (ее адрес передается из HTML). Пользователь кликает мышкой в определенном месте картинки. Там появляется красная точка. Пользователь двигает мышкой в сторону - точка превращается в красную рамку-прямоугольник (один из его углов в месте первоначального клика, второй в текущем месте мышки). Т.е. пока пользователь двигает мышкой по картинке, прямоугольник за ней "тянется". Как только пользователь кликает второй раз, прямоугольник фиксируется в текущем месте и становится синим. Если пользователь хочет, может повторить процесс заново. После того как прямоугольник зафиксирован, его координаты передают обратно в HTML (вернее, в javascript). Примерно так.

Оплата - 500 руб. Но если есть обоснования, что создание такой флешки стоит дороже, можно их рассмотреть. Оплата через WebMoney или Яндекс.Деньги.