Доска объвлений для joomla

Скрипт доступен по адресу demo.saboteur.eu/kundentool для ознакомления. рекомендуется просматривать его в броузере не ниже IE7 или аналогичного ему. список необходимых исправлений и ошибок: 1) в статистике по клиентам и по продажам в каждую неделю должна быть ещё ...