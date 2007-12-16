Доска объвлений для joomla

Подробное тех. задание в аттаче. Максимальный бюджет 30$ Будет выбран фрилансер которые предложит минимальную цену и оптимальные сроки. Удачных ставок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен компонент доски объявлений для joomla. За основу можно брать уже готовый компонент.
Т.з. прилагается.
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