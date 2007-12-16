Доска объвлений для joomla

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки210 просмотров
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Нужен компонент доски объявлений для joomla. За основу можно брать уже готовый компонент.

Т.з. прилагается.

Joomla
16 лет назад
jerri3000
Алексей 
41 годСловения
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
collier2001
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$100
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