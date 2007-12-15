Доработка сайта

День добрый.Надо сделать топ-100 серверов Lineage2 .Пример работы скрипта:l2i.ru/l2top.ru скрипт+легкий дизайн Подробновсти в icq:658-51-81 Приблизит.цена за скрипт до 50$,т.к.подобный скрипт лежит в свободном доступе,вам осталось лишь доработать его. Возможно приобретение кач-го дизайна для данного скрипта у Вас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа по сайту ( http://www.i-maruk.narod.ru/ )
Пароль сайта ( )
1 Перевести сайт в категорию VIP- сайта.
2. Создать гостевую книгу с программой подсчета абонентов «Акавита»
3. Сделать ссылки, обмен баннерами с другими сайтами.
4. Ввести сайт в поисковые системы Googl. Rambler. Yaho. Yаndex.
5. Вход в сайт осуществляется посредством оплаты 1 дол.
6. Сделать еще 10 аналогичных сайтов с доступом в 1дол. И
предоставить мне пароли этих сайтов.
7. Остальные сайты подключить к VebMoney к паролю
Пароль: 235051284604 – WMID
( )- кошелек
Я хотел бы знать, сколько будет это стоить и в течении какого
времени можно это сделать.
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