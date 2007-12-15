Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок195 просмотров
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Работа по сайту ( http://www.i-maruk.narod.ru/ )

Пароль сайта ( )

1 Перевести сайт в категорию VIP- сайта.

2. Создать гостевую книгу с программой подсчета абонентов «Акавита»

3. Сделать ссылки, обмен баннерами с другими сайтами.

4. Ввести сайт в поисковые системы Googl. Rambler. Yaho. Yаndex.

5. Вход в сайт осуществляется посредством оплаты 1 дол.

6. Сделать еще 10 аналогичных сайтов с доступом в 1дол. И

предоставить мне пароли этих сайтов.

7. Остальные сайты подключить к VebMoney к паролю

Пароль: 235051284604 – WMID

( )- кошелек

Я хотел бы знать, сколько будет это стоить и в течении какого

времени можно это сделать.

16 лет назад
s123
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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