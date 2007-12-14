Работка с оскомерсом

День добрый.Надо сделать топ-100 серверов Lineage2 .Пример работы скрипта:l2i.ru/l2top.ru скрипт+легкий дизайн Подробновсти в icq:658-51-81 Приблизит.цена за скрипт до 50$,т.к.подобный скрипт лежит в свободном доступе,вам осталось лишь доработать его. Возможно приобретение кач-го дизайна для данного скрипта у Вас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть поисковая форма, которая по запросу выдает список продуктов, где втсречается запрос...
Есть 1000 запросов, нужно как то их на автомате подставить, чтоб получить 1000 результатов ( в нашем случае результом будет список продуктов по данному запросу в виде страницы)
Потом для каждого результата страницы сгенерить метатеги, типо запрос-title
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