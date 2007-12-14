Работка с оскомерсом

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Есть поисковая форма, которая по запросу выдает список продуктов, где втсречается запрос...

Есть 1000 запросов, нужно как то их на автомате подставить, чтоб получить 1000 результатов ( в нашем случае результом будет список продуктов по данному запросу в виде страницы)

Потом для каждого результата страницы сгенерить метатеги, типо запрос-title

16 лет назад
seomaster
Виктор 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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