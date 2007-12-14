Работка с оскомерсом

Есть поисковая форма, которая по запросу выдает список продуктов, где втсречается запрос...

Есть 1000 запросов, нужно как то их на автомате подставить, чтоб получить 1000 результатов ( в нашем случае результом будет список продуктов по данному запросу в виде страницы)

Потом для каждого результата страницы сгенерить метатеги, типо запрос-title