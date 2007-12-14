Flash Design - Rich Media Application

$1000
Веб-программированиеЗакрыт19 заявок282 просмотра
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Нужен Flash-Designer веб-аппликации, для разработки различных меню и остальных элементов управления. (Messagebox, Buttons и.т.д)

Важна возможность регулярного контакта и тесной совместной работы. Дальнейшие проекты в случае удачной кооперации.

16 лет назад
cinilux
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад