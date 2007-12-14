Создание обменного пункта электронных валют

Здравствуйте!

Необходимо создать обменный пункт электронных валют.

На сайте нужно предусмотреть инструменты для онлайн-конвертации валют (WeMoney, Yandex, E-Gold)

а также возможности для оформления заявки на приобретение/обмен электронных валют офлайн.

Кроме того система должна предусматривать продажу онлайн-товаров (пин-коды, пароли, файлы и и т.д. - товары с мгновенной доставкой) - через системы электронных платежей......

Систему каталогов товаров.

Доставка товара производится мгновенно - на e-mail а также выводится на экран ибо предлагается скачать.

Система должна логировать все события иметь администраторский интерфейс и быть безопасна!