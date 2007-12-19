Требуются Веб-программисты для разработки продвинутой системы заказа рекламы в печатных изданиях с помощью Веб-сайта. Технологии: PHP/MySQL/Ajax Проект длительностью примерно 4 месяца. Подробности в случае заинтересованности. Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество. В перспективе – большое количество различных Веб-проектов. Преимущество ...
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привет
нужно написать скрипт подсчета кол-ва символов как на http://www.litredaktor.ru/make_order/
icq:371-827-442
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