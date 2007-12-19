Написать скрипт подсчета кол-ва символов

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки251 просмотр
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привет

нужно написать скрипт подсчета кол-ва символов как на http://www.litredaktor.ru/make_order/

icq:371-827-442

16 лет назад
3224
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Premier_Minister
Николай 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо заказчику за задание. Получил множество положительного от работы. С уважением, Николай
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