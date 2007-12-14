Скрипт заказа хостинга

$150
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок203 просмотра
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Нужно сделать скрипт заказа хостинга.

(Люди выбирают домен, он проверяется занят или нет, выбирают план, период оплаты, вводят контактные данные, и платят несколькими способами. Все заностися в базу, простой просмотр базы.

Автоматический прием WebMoney, Roboexchange, неавтоматический других систем. )

Подробное ТЗ по скрипту заказа хостинга здесь

http://www.avahost.ru/makeorder.html

По моему скрипт не сложный, хоть там и много написано, просто сравнительно подробно.

16 лет назад
DimKud
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
_AXE_
Ivan 
57 летБельгия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-3)
16 лет назад
$100
Взялся за работу, не сделал, пропал. После месяца-двух ожидания, когда я спросил о результатах, сказал что это я пропал и через пару дней он покажет что уже готово... И опять не слышно его несколько месяцев.