Изменение CMS

День добрый.Надо сделать топ-100 серверов Lineage2 .Пример работы скрипта:l2i.ru/l2top.ru скрипт+легкий дизайн Подробновсти в icq:658-51-81 Приблизит.цена за скрипт до 50$,т.к.подобный скрипт лежит в свободном доступе,вам осталось лишь доработать его. Возможно приобретение кач-го дизайна для данного скрипта у Вас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать примерно следующее можно на имеющихся движках phpnuke, mambo и т.п. или движок под заказ:
Общее описание функционала: (детали, если нужно уточню)
1.1 Зарегистрированные пользователи могут добавлять статьи с возможностью загрузки в эту Статью фото (определенного размера) и выбора Категории, подкатегории и по желанию выбирать дополнительные параметры (доп. параметры указывает админ, пользователь только ставит галочки)
1.2 Размещаемые статьи должны отображаться в Блоке календаря (число, мес., год) с указанием (Названия статьи, ника пользователя и Категории-подкатегории)
1.3 Зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к статьям и голосовать (ставить оценку)
2.1 Поиск - Вывод статей (по категориям, по доп. параметрам, по просмотрам, показать новые, показать самые комментируемые, показать набравшие большее количество голосов) Поиск статей (по нику, по ключевому слову в статье, по дате)
3.1 Кабинет пользователя (можно там же где и Личные сообщения и тд.): Свой календарь с возможностью размещения статей по датам, для просмотра и редактирования своих статей.
4.1 Блоки рейтинга статей (вывод заголовков) - по просмотрам, по количеству комментариев, последние, набравшие большее количество голосов.
5.1. Загрузка файлов (книг, статей) пользователями.
Скрипт для загрузки статей, книг на сайт и для удобства их размещения и чтения. При загрузки скрипт делит текст на страницы с возможностью перехода по страницам.
5.2. При загрузке файла на сайт в текстовой или rar версии скрипт сохраняет архив для скачивания и преобразовывает (создает страницы) для чтения
5.3. При прочтении, листании страниц, пользователь может поставить закладку, которая будет отображаться в личном кабинете (с названием файла и № страницы на которой он остановился)
Я не описал необходимый обычный функционал, который имеется по умолчанию в большенстве CMS: форум, личные сообщения, статистика сайта, пользователи на сайте и т.д.
Прошу вашу стоимость и срок выполнения заказа направлять в личку с указанием темы заказа.
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