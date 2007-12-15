Нужен каталог aгентства недвижимости на Joomla

На сайте будут регистрироваться только Агенства.

При регистрации инфы они будут указывать всякие данные, которые я задам. И переходить в свой аккаут от куда они смогут добавить инфу об агенстве и заказать баннерную рекламу

Рубрики и Вывод фирм нужно сделать как здесь http://www.firm-online.info/index.php + баннерная реклама на сайте.

Далее в скрипт интегрировать оплату по Вебмани и smscoin. Для чего я расскажу потом, когда начнеться работа.

Но так же должна быть и доска обьявлений, пример можно взять такой http://lsestate.ru/

Если есть какие то другие интерестные идеи пишите, расмотрим.

Желательно сразу показывать работы или наброски, наработки.

Пишите сразу вашу цену.