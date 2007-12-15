Нужен каталог aгентства недвижимости на Joomla

День добрый.Надо сделать топ-100 серверов Lineage2 .Пример работы скрипта:l2i.ru/l2top.ru скрипт+легкий дизайн Подробновсти в icq:658-51-81 Приблизит.цена за скрипт до 50$,т.к.подобный скрипт лежит в свободном доступе,вам осталось лишь доработать его. Возможно приобретение кач-го дизайна для данного скрипта у Вас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте будут регистрироваться только Агенства.
При регистрации инфы они будут указывать всякие данные, которые я задам. И переходить в свой аккаут от куда они смогут добавить инфу об агенстве и заказать баннерную рекламу
Рубрики и Вывод фирм нужно сделать как здесь http://www.firm-online.info/index.php + баннерная реклама на сайте.
Далее в скрипт интегрировать оплату по Вебмани и smscoin. Для чего я расскажу потом, когда начнеться работа.
Но так же должна быть и доска обьявлений, пример можно взять такой http://lsestate.ru/
Если есть какие то другие интерестные идеи пишите, расмотрим.
Желательно сразу показывать работы или наброски, наработки.
Пишите сразу вашу цену.
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