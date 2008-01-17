Доработка скрипта регистрации клиентов

День добрый.Надо сделать топ-100 серверов Lineage2 .Пример работы скрипта:l2i.ru/l2top.ru скрипт+легкий дизайн Подробновсти в icq:658-51-81 Приблизит.цена за скрипт до 50$,т.к.подобный скрипт лежит в свободном доступе,вам осталось лишь доработать его. Возможно приобретение кач-го дизайна для данного скрипта у Вас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт доступен по адресу demo.saboteur.eu/kundentool для ознакомления. рекомендуется просматривать его в броузере не ниже IE7 или аналогичного ему.
список необходимых исправлений и ошибок:
1) в статистике по клиентам и по продажам в каждую неделю должна быть ещё добавлена суббота.
2) во все формы необходимо встроить проверку на наличие специальных символов во вводимой информации.
3) тоже самое необходимо сделать и при импорте csv-файлов. в текущей версии название наподобие "Jack's Dawn" выдаёт ошибку.
4) при включении фильтра в базе данных товара на отображение товаров системной категории "andere" товаров не показывается вообще.
5) при регистрации возврата приложение выдаёт ошибку.
6) необходимо произвести следующие изменения в системе регистрации товара:
в каждой строке для регистрации товара добавить текстовое поле, в которую продавец может вводить произвольную цену товара. При введении номера артикула помимо количества товара в наличии с помощью асинхронного запроса должна также считываться из БД его цена и выводится в этом поле. Таким образом, в случае, если в товаре есть дефект, продавец может изменить цену для конкретного экземпляра. Если же с товаром всё в порядке, продавец оставляет цену без изменений. Данные о покупке должны сохраняться с учётом цены введённой вручную.
7) ошибка непонятная мне, но которая делает невозможным использование программы. Попробуйте следующую последовательность действий. Зарегистрируйте продажу какого-нибудь товара. Затем зайдите, как менеджер и измените стоимость этого товара. Затем зайдите, как продавец и попробуйте зарегистрировать товар ещё раз. Асинхронный запрос выдаст вам старую цену и количество товара, несмотря на то, что в БД она обновлена. Это
необходимо исправить. Проблема, по-моему, не в кэше броузера.
8) в БД товара необходимо отредактировать отображение номеров страниц. Если страниц слишком много, то они растягивают таблицу до неимоверных размеров. Необходимо сделать разрыв номеров страниц, как к примеру в
гугле или на любом форуме. к примеру если у нас сто страниц, а мы находимся на первой странице, то отображаться их номера должны так:
"1 2 3 4 5 .. > >>"
если посредине
"
если в конце, то
"
9) в статистику по количеству клиентов встроить диаграммы по образу и подобию диаграмм в статистике товара.
готов ответить на все вопросы по коду.
возможно в процессе дальнейшего тестирования выявятся ещё какие-нибудь мелкие баги. в случае, если будут обнаружены крупные, за их исправление будет предложен отдельный гонорар.
оплата через СБС.
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