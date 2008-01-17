Доработка скрипта регистрации клиентов

$250
Веб-программированиеЗавершен9 заявок268 просмотров
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Скрипт доступен по адресу demo.saboteur.eu/kundentool для ознакомления. рекомендуется просматривать его в броузере не ниже IE7 или аналогичного ему.

список необходимых исправлений и ошибок:

1) в статистике по клиентам и по продажам в каждую неделю должна быть ещё добавлена суббота.

2) во все формы необходимо встроить проверку на наличие специальных символов во вводимой информации.

3) тоже самое необходимо сделать и при импорте csv-файлов. в текущей версии название наподобие "Jack's Dawn" выдаёт ошибку.

4) при включении фильтра в базе данных товара на отображение товаров системной категории "andere" товаров не показывается вообще.

5) при регистрации возврата приложение выдаёт ошибку.

6) необходимо произвести следующие изменения в системе регистрации товара:

в каждой строке для регистрации товара добавить текстовое поле, в которую продавец может вводить произвольную цену товара. При введении номера артикула помимо количества товара в наличии с помощью асинхронного запроса должна также считываться из БД его цена и выводится в этом поле. Таким образом, в случае, если в товаре есть дефект, продавец может изменить цену для конкретного экземпляра. Если же с товаром всё в порядке, продавец оставляет цену без изменений. Данные о покупке должны сохраняться с учётом цены введённой вручную.

7) ошибка непонятная мне, но которая делает невозможным использование программы. Попробуйте следующую последовательность действий. Зарегистрируйте продажу какого-нибудь товара. Затем зайдите, как менеджер и измените стоимость этого товара. Затем зайдите, как продавец и попробуйте зарегистрировать товар ещё раз. Асинхронный запрос выдаст вам старую цену и количество товара, несмотря на то, что в БД она обновлена. Это

необходимо исправить. Проблема, по-моему, не в кэше броузера.

8) в БД товара необходимо отредактировать отображение номеров страниц. Если страниц слишком много, то они растягивают таблицу до неимоверных размеров. Необходимо сделать разрыв номеров страниц, как к примеру в

гугле или на любом форуме. к примеру если у нас сто страниц, а мы находимся на первой странице, то отображаться их номера должны так:

"1 2 3 4 5 .. > >>"

если посредине

"

если в конце, то

"

9) в статистику по количеству клиентов встроить диаграммы по образу и подобию диаграмм в статистике товара.

готов ответить на все вопросы по коду.

возможно в процессе дальнейшего тестирования выявятся ещё какие-нибудь мелкие баги. в случае, если будут обнаружены крупные, за их исправление будет предложен отдельный гонорар.

оплата через СБС.

16 лет назад
hvedar
Гость 
NaN летГермания
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
akkort
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$170
7 дней
Великолепная коммуникация, точность в выполнении задания и выдерживании сроков. Абсолютно никаких нареканий. С преогромнейшей охотой обращусь ещё раз.
Приятно было работать. Грамотное ТЗ, своевременная достойная оплата. Рекомендую.
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