Требуется написать(а если быть точным дописать к системе) rss импорт и экспорт для моего проекта.

Rss импорт с таких веб сервисов как liveinternet,ЖЖ и через rss.

Экспорт в такие же системы.Все таблицы базы данных предоставлю которые потребуются.Т.е. надо добавить функцию импорта и экспорта чтобы пользователь мог из других систем свой блог импортировать в блог на моем проекте.и обратно.

Надеюсь пояснил правильно.