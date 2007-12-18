RSS импорт и экспорт

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки158 просмотров
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Требуется написать(а если быть точным дописать к системе) rss импорт и экспорт для моего проекта.

Rss импорт с таких веб сервисов как liveinternet,ЖЖ и через rss.

Экспорт в такие же системы.Все таблицы базы данных предоставлю которые потребуются.Т.е. надо добавить функцию импорта и экспорта чтобы пользователь мог из других систем свой блог импортировать в блог на моем проекте.и обратно.

Надеюсь пояснил правильно.

16 лет назад
unl1m1ted
Эрнест 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Dima-exe
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$10
Сделал все качественно и быстро,как и договаривались.Очень доволен работой,благодарен! потребовал предоплату в 50% , сначала сомневался что после предоплаты пропадет, но все напрасно. Очень честный человек.
Спасибо, приятно было работать.
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