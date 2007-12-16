Сайт подобный readme

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки210 просмотров
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Необходимо создать скрипт для сайта наподобие readme.ru - пользователь регистрируется, выбирает категорию и добавляет свой рсс фид, который парсится рсс граббером и новости которого трансилируется на других сайтах с учетом переходов 1:1... также несколько видов транслируемых блоков, картинки закачиваются на свой сервер, также администратор может добавлять и свои новости, + дополнительный хтмл граббинг - пользователь или администратор настраивает правило грабинга новостей с другого сайта, новость грабится с указанием источника, + календарь + поиск по новостям, + использование распространенного и удобного шаблонизатора (Smarty, Xtemplate), своя мини банерная система: администратор тегами создает банерные места, их размеры и правило трансляции и вставляет в шаблон свои теги, рекламодатель регистрируется, вносит на свой счет денюшку, выбирает рекламное место и создает рекламу и правило трансляции: показы, клики, дни... таргетинг по времени, ip, и тд.. активен\не активен... на все в админке настраивается плата и автоматически снимается со счета рекламодателя...

Свои цены, портфолио, предложения, сроки - оставляйте здесь.

16 лет назад
moymorg
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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