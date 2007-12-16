Сайт подобный readme

Нужен компонент доски объявлений для joomla. За основу можно брать уже готовый компонент. Т.з. прилагается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать скрипт для сайта наподобие readme.ru - пользователь регистрируется, выбирает категорию и добавляет свой рсс фид, который парсится рсс граббером и новости которого трансилируется на других сайтах с учетом переходов 1:1... также несколько видов транслируемых блоков, картинки закачиваются на свой сервер, также администратор может добавлять и свои новости, + дополнительный хтмл граббинг - пользователь или администратор настраивает правило грабинга новостей с другого сайта, новость грабится с указанием источника, + календарь + поиск по новостям, + использование распространенного и удобного шаблонизатора (Smarty, Xtemplate), своя мини банерная система: администратор тегами создает банерные места, их размеры и правило трансляции и вставляет в шаблон свои теги, рекламодатель регистрируется, вносит на свой счет денюшку, выбирает рекламное место и создает рекламу и правило трансляции: показы, клики, дни... таргетинг по времени, ip, и тд.. активен\не активен... на все в админке настраивается плата и автоматически снимается со счета рекламодателя...
Свои цены, портфолио, предложения, сроки - оставляйте здесь.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $2500
Необходимо создать скрипт футбольного симулятора, где кадый зарегистрированный пользователь сможет стать виртуальным тренером - создать свою виртуальную футбольную команду, дать ей название, выбрать цвет, симоволику, экипировку и тд.. то есть необходимо не только пргограммирование но ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
нужно доработать модуль доставки, чтоб состоял из двух вариантов: доставка будет двух видов: 1. correos (это национальная почта) здесь только один тариф: до 5 кг берут 6.50 евро доставка в течении недели-двух при расчете использовать только сумму в 6.50 евро, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $10
Привет нужно написать скрипт подсчета кол-ва символов как на http://www.litredaktor.ru/make_order/ icq: 371-827-442Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30
Подробное тех. задание в аттаче. Максимальный бюджет 30$ Будет выбран фрилансер которые предложит минимальную цену и оптимальные сроки. Удачных ставок.Завершен16 лет назад
- $10
Требуется написать(а если быть точным дописать к системе) rss импорт и экспорт для моего проекта. Rss импорт с таких веб сервисов как liveinternet,ЖЖ и через rss. Экспорт в такие же системы.Все таблицы базы данных предоставлю которые ...Завершен16 лет назад
- $30
Тебуется программист который работал с IPBВеб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Скрипт доступен по адресу demo.saboteur.eu/kundentool для ознакомления. рекомендуется просматривать его в броузере не ниже IE7 или аналогичного ему. список необходимых исправлений и ошибок: 1) в статистике по клиентам и по продажам в каждую неделю должна быть ещё ...Завершен16 лет назад
Работа по сайту ( http://www.i-maruk.narod.ru/ ) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Академический скрипт со всеми входными данными , поэтому в предложении указывайте стоимость и срок (я в тех.задании сохранил там где не надо $_POST – для наглядности ) ************************************** Есть форма для отправки данных методом POST Передаваемые данные ...Завершен16 лет назад