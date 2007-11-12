Три сайта во флеше (Киев)

Требуется php программист для изменения функций CMS
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Вы находитесь в Киеве и владеете флешем. Нужны 3 сайта с описанием консалтинговых услуг. Хостинг имеется. Наполнение текстовое. Пример наполнения см. www.addfields.com . 2-3 дня и 100$ максимум/сайт. Оплачиваем готовый результат, после принятия сайта. Работу начинаем только после получения уже готовых макетов. Контент будет предоставлен после согласования макета. Непродуманные сайты не интересуют. Тел: 279-1854 (Киев). Письменные обращения прочитаны не будут.
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