Скрипт создания большого сайта

Нужно с указанного сайта выдернуть все картинки и определенные куски html кода и создать из этого другой, новый сайт, при этом перемешав местами несколько страниц (чтобы не создавалась иллюзия клона).

Скажу сразу, что проект серьезный и его нужно сделать как можно БЫСТРЕЕ, поэтому если вы не уверены в своих силах или у вас масса других не сделанных заказов, прошу не обращаться!

Бюджет НЕ ЖМЕТ, за хорошо сделанную работу (и в срок) с удовольствием заплачу сверху.

Повторяю: программистам-новичкам не обращаться!