Нужно с указанного сайта выдернуть все картинки и определенные куски html кода и создать из этого другой, новый сайт, при этом перемешав местами несколько страниц (чтобы не создавалась иллюзия клона). Скажу сразу, что проект серьезный и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно закачивать файлы на сервер с локального PC через браузер. Размер файлов может быть большим (скажем, до 300MB ). Простые скрипты на PHP/ASP отваливаются по таймауту и, кроме того, не виден прогресс (сколько % уже закачано) и нет возможности докачки. Нужны клиент и серверная часть. Клиент должен работать в популярных ныне браузерах, а на сервере стоит Windows 2000/2003. На rapidshare и подобных сервисах подобное реализовано. На ум приходит использование PHP/JavaScript/Ajax или Flash.
В идеале хотелось бы, чтобы пользователь перетягивал файлы из Windows Explorer в окно браузера Drag-n-Drop-ом, а потом жал кнопку "Upload". На Flash такое реализуемо, насколько я знаю.
Итак:
1. Файлы могут быть большими.
2. Нужно отображать прогресс закачки.
3. Очень желателен Drag-и-Drop из Проводника.
4. Желательна возможность докачки в случае обрыва.
5. На стороне клиента используется браузер.
6. Серверная часть должна работать под Windows 2000/2003.
7. Должна быть толковая обработка ошибок.
При размещении заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите, какие языки/средстве разработки будете использовать для клиентской и серверной частей. В ПРИВАТ напишите о преимуществах выбранного вами языка/средства разработки для данного проекта, а также о его недостатках. ОБЯЗАТЕЛЬНО покажите пример(ы) ваших работ на том языке/средстве, на котором вы собираетесь выполнить данный проект.
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