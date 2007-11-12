Upload

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно закачивать файлы на сервер с локального PC через браузер. Размер файлов может быть большим (скажем, до 300MB ). Простые скрипты на PHP/ASP отваливаются по таймауту и, кроме того, не виден прогресс (сколько % уже закачано) и нет возможности докачки. Нужны клиент и серверная часть. Клиент должен работать в популярных ныне браузерах, а на сервере стоит Windows 2000/2003. На rapidshare и подобных сервисах подобное реализовано. На ум приходит использование PHP/JavaScript/Ajax или Flash.

В идеале хотелось бы, чтобы пользователь перетягивал файлы из Windows Explorer в окно браузера Drag-n-Drop-ом, а потом жал кнопку "Upload". На Flash такое реализуемо, насколько я знаю.

Итак:

1. Файлы могут быть большими.

2. Нужно отображать прогресс закачки.

3. Очень желателен Drag-и-Drop из Проводника.

4. Желательна возможность докачки в случае обрыва.

5. На стороне клиента используется браузер.

6. Серверная часть должна работать под Windows 2000/2003.

7. Должна быть толковая обработка ошибок.

При размещении заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите, какие языки/средстве разработки будете использовать для клиентской и серверной частей. В ПРИВАТ напишите о преимуществах выбранного вами языка/средства разработки для данного проекта, а также о его недостатках. ОБЯЗАТЕЛЬНО покажите пример(ы) ваших работ на том языке/средстве, на котором вы собираетесь выполнить данный проект.

16 лет назад
Hoster
Гость 
NaN летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт создания большого сайта

    $200

    Нужно с указанного сайта выдернуть все картинки и определенные куски html кода и создать из этого другой, новый сайт, при этом перемешав местами несколько страниц (чтобы не создавалась иллюзия клона). Скажу сразу, что проект серьезный и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Изменение интерфейса Flash плеера

    Необходимо изменить дизайн свободно распостраяемого видео флеш плеера (http://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Player). - Дизайн делать не надо, надо лишь перенести его из psd в fla. Тоесть надо будет немного повекторизировать обьекты из psd'шки. от исполнителя - желательно (но ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт биржи на DLE

    $50

    Нужен скрипт биржы (список покупки/продажи) для игрового портала пример можно посмотреть тут l2x.ru нужно вывод на главную список покупаемых и продаваемых предметов (игровых) желательно использование зарегистрированных пользователей из ДЛЕ в панели пользователя будет выбор добавить лот посмотреть все его лоты предмодерация ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта - карты города

    Требуется разработать скрипт- сайт отвечающий следующим сценариям : 1. Пользователь при заходе на сайт видит харту города (google maps) имея возможность просмотреть оставленные на харте метки а также добавить свою метку (Имя, контакт, описание метки, прочее) 2. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка по переносу сайта на Битрикс

    $250

    Необходимо срочно (в течение недели) завершить перенос сайта на битрикс. Задача практически завершена. Практически все статические страницы перенесены. Остались некоторые правки по администраторской части, переносу базы, и "косметике" на сайте. Просьба писать сразу на почту dixov"собачка"dssl.ru По ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание графикопостроителя

    Здравствуйте! Необходим графикопостроитель - для показа цен на сайте... Данные должен воспринимать из текстового файла - формат - покажите сами... Пример - http://www.jobdao.net/demo_flashchart.htm Нужно строить столбчатые диаграммы и линии...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Заказ плагинов к squirrelmail org

    $1000

    Приветствую, Напишите пожалуйста сроки и время сколько займет этот процесс. Приоритет опытным командам с портфолио. ----- Есть бесплатный скрипт вебмайла squirrelmail.org К нему можно сделать плагины. Мне нужны следующие: 1. Подсветка фона ячейки по наведению на нее курсора (как у mail.ya.ru) Также по ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Три сайта во флеше (Киев)

    $300

    Вы находитесь в Киеве и владеете флешем. Нужны 3 сайта с описанием консалтинговых услуг. Хостинг имеется. Наполнение текстовое. Пример наполнения см. www.addfields.com . 2-3 дня и 100$ максимум/сайт. Оплачиваем готовый результат, после принятия сайта. Работу ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поставить дизайн на cms

    $150

    Есть дизайн сайта о домашних животных. (вертски нет) 1. Объявления 2. Фото 3. Новости/статьи все разделы не требуют авторизации, тоесть регистрации как таковой не будет, удаления объявлений по истечению срока или по ссылке. Необходимо поставить сайт на Вашу или не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад