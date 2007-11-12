Нужно закачивать файлы на сервер с локального PC через браузер. Размер файлов может быть большим (скажем, до 300MB ). Простые скрипты на PHP/ASP отваливаются по таймауту и, кроме того, не виден прогресс (сколько % уже закачано) и нет возможности докачки. Нужны клиент и серверная часть. Клиент должен работать в популярных ныне браузерах, а на сервере стоит Windows 2000/2003. На rapidshare и подобных сервисах подобное реализовано. На ум приходит использование PHP/JavaScript/Ajax или Flash.

В идеале хотелось бы, чтобы пользователь перетягивал файлы из Windows Explorer в окно браузера Drag-n-Drop-ом, а потом жал кнопку "Upload". На Flash такое реализуемо, насколько я знаю.

Итак:

1. Файлы могут быть большими.

2. Нужно отображать прогресс закачки.

3. Очень желателен Drag-и-Drop из Проводника.

4. Желательна возможность докачки в случае обрыва.

5. На стороне клиента используется браузер.

6. Серверная часть должна работать под Windows 2000/2003.

7. Должна быть толковая обработка ошибок.

При размещении заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите, какие языки/средстве разработки будете использовать для клиентской и серверной частей. В ПРИВАТ напишите о преимуществах выбранного вами языка/средства разработки для данного проекта, а также о его недостатках. ОБЯЗАТЕЛЬНО покажите пример(ы) ваших работ на том языке/средстве, на котором вы собираетесь выполнить данный проект.