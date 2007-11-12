Скрипт биржи на DLE

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт биржы (список покупки/продажи) для игрового портала

пример можно посмотреть тут l2x.ru

нужно

вывод на главную список покупаемых и продаваемых предметов (игровых)

желательно использование зарегистрированных пользователей из ДЛЕ

в панели пользователя будет выбор добавить лот посмотреть все его лоты

предмодерация товара перед публикаций через админку (не обязательно встраивать в в админку двига)

ну и остальное по примеру или подробнее по АСЕ

16 лет назад
Tr0y
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт создания большого сайта

    $200

    Нужно с указанного сайта выдернуть все картинки и определенные куски html кода и создать из этого другой, новый сайт, при этом перемешав местами несколько страниц (чтобы не создавалась иллюзия клона). Скажу сразу, что проект серьезный и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Изменение интерфейса Flash плеера

    Необходимо изменить дизайн свободно распостраяемого видео флеш плеера (http://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Player). - Дизайн делать не надо, надо лишь перенести его из psd в fla. Тоесть надо будет немного повекторизировать обьекты из psd'шки. от исполнителя - желательно (но ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта - карты города

    Требуется разработать скрипт- сайт отвечающий следующим сценариям : 1. Пользователь при заходе на сайт видит харту города (google maps) имея возможность просмотреть оставленные на харте метки а также добавить свою метку (Имя, контакт, описание метки, прочее) 2. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка по переносу сайта на Битрикс

    $250

    Необходимо срочно (в течение недели) завершить перенос сайта на битрикс. Задача практически завершена. Практически все статические страницы перенесены. Остались некоторые правки по администраторской части, переносу базы, и "косметике" на сайте. Просьба писать сразу на почту dixov"собачка"dssl.ru По ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание графикопостроителя

    Здравствуйте! Необходим графикопостроитель - для показа цен на сайте... Данные должен воспринимать из текстового файла - формат - покажите сами... Пример - http://www.jobdao.net/demo_flashchart.htm Нужно строить столбчатые диаграммы и линии...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Заказ плагинов к squirrelmail org

    $1000

    Приветствую, Напишите пожалуйста сроки и время сколько займет этот процесс. Приоритет опытным командам с портфолио. ----- Есть бесплатный скрипт вебмайла squirrelmail.org К нему можно сделать плагины. Мне нужны следующие: 1. Подсветка фона ячейки по наведению на нее курсора (как у mail.ya.ru) Также по ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Три сайта во флеше (Киев)

    $300

    Вы находитесь в Киеве и владеете флешем. Нужны 3 сайта с описанием консалтинговых услуг. Хостинг имеется. Наполнение текстовое. Пример наполнения см. www.addfields.com . 2-3 дня и 100$ максимум/сайт. Оплачиваем готовый результат, после принятия сайта. Работу ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поставить дизайн на cms

    $150

    Есть дизайн сайта о домашних животных. (вертски нет) 1. Объявления 2. Фото 3. Новости/статьи все разделы не требуют авторизации, тоесть регистрации как таковой не будет, удаления объявлений по истечению срока или по ссылке. Необходимо поставить сайт на Вашу или не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Прокси сервер с учётом исходящего трафика

    -------- Задача: -------- Разработать прокси сервер с учётом исходящего трафика -------- Режим работы прокси сервера: -------- Прокси серверу передаётся адрес proxy-server.ua/xxxxxx/path, где xxxxxx - уникальный цифровой индификатор сайта (site1.ua, site2.ua, poddomen.site1.ua, ...) path - путь к файлу на указанном сайте Прокси сервер должен отдать запрошенный ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад