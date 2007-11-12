Скрипт биржи на DLE

Нужно с указанного сайта выдернуть все картинки и определенные куски html кода и создать из этого другой, новый сайт, при этом перемешав местами несколько страниц (чтобы не создавалась иллюзия клона). Скажу сразу, что проект серьезный и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт биржы (список покупки/продажи) для игрового портала
пример можно посмотреть тут l2x.ru
нужно
вывод на главную список покупаемых и продаваемых предметов (игровых)
желательно использование зарегистрированных пользователей из ДЛЕ
в панели пользователя будет выбор добавить лот посмотреть все его лоты
предмодерация товара перед публикаций через админку (не обязательно встраивать в в админку двига)
ну и остальное по примеру или подробнее по АСЕ
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