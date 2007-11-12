Создание сайта - карты города

Требуется разработать скрипт- сайт отвечающий следующим сценариям :

1. Пользователь при заходе на сайт видит харту города (google maps) имея возможность просмотреть оставленные на харте метки а также добавить свою метку (Имя, контакт, описание метки, прочее)

2. Администратор имеет возможность:

- добавить/изменить/удалить метки на харте (как нажимая на позицию на харте так и вводя адрес)

- одобрить/отказать присланную посетителем сайта метку

- настроить параметры харты (город отображения, указать google key а также другие дополнительные элементы)

Дополнительные детали будут обговоренны напрямую с исполнителем.