Настроить работу почти готового флеш-сайта

Нужно внести небольшие дорботки в готовый флеш-сайт.

Прописать и настроить работу форм отправки позравлений и поздравительных открыток. Отправляемые открытки и поздравления должны просматриваться на сайте. Perl-скрипты, обрабатывающие отправку, настроены, сайт полностью готов. Но есть еще и баги, которые требуется устранить. Программист, который кодил этот сайт, несколько напутал там.

Нужен грамотный специалист, который сможет легко справиться с этой работой.

Оплата – 300-400 у.е. Выслушаю ваши предложения по цене.

Сделать требуется срочно.