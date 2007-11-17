Е-маил pассылка

Я хочу разослать свои клиентам рекламное е-маил сообщение.

Сообщение должно быть на html основе и рассылать я его хочу со своего компьютера, например из Entourage или из предложенной вами программы ...

Графический-дизайн самого сообщения уже существует в jpg и в html.

В этой рассылке должна быть также ссылка - возможность отписаться от дальнейших рассылок.

Требует помощь, как всё это сделать профессионально и правильно...