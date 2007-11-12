Доработка интернет-магазина

Доработка магазина на phpshop (www.phpshop.ru)

Ищется ТОЛКОВЫЙ, КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ ЗА ЧТО БЕРЕТСЯ А НЕ ПРОСТО ХВАТАЕТСЯ!

8 уже хваталось и исчезло или облажались.

Срочно!

1. Иной вывод цен

2. Фильтры

3. Главная страница