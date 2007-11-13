Простой програмный ролик (Action-Script)

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Задача:
Нужен flash-ролик определенного размера который еще будет уточняться (напр.: 442x146 px) и PHP-скрипты выполняющие второстепенную функцию.
Ролик предназначен для показа 3-х изображений, который динамически подгружаются и сменяются со случайной задержкой (напр.: 5-15 секунд)
Формат картинок: JPG, GIF, PNG, BMP
Думаю, правильнее сделать масштабирование и обрезку(cut) до нужного квадрата в php-скрипте, и передавать во флеш строку по которой будет грузится уменьшенное изображение в нужного размера квадрате.
Масштабирование до примерных размеров (146x146 px), а после этого обрезка под квадрат 146x146 px
Изображения будут лежать в одной папке /upload/, а в ней подпапки с транслитерированными названиями стран/городов/отелей:
/upload/africa/ тут лежат файлы для страны Африка: 1.jpg, 2.gif, 3.jpg .... 6.jpg
/upload/egipet/ тут лежат файлы для страны Египет: 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg .... 12.jpg
/upload/ukraine/kiev/ тут лежат файлы для города Киев: 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg .... 12.jpg
/upload/ukraine/kiev/perviy/ тут лежат файлы для отеля "первый": 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg .... 12.jpg
Поэтому, надо сначала получить список картинок по нужному пути (напр. "/call/imggetlist.php?tourtitc=africa")..
К примеру получаем в виде массива список: "asd.jpg, asd2.jpg, asd3.gif, asd4.png, asd5.bmp"
Строка для вызова списка файлов будет иметь вид: "/call/imggetlist.php?tourtitc=africa"
Значение переменной `tourtitc` будет приходить в ролик, в виде параметра.
И далее показывать уменьшенные копии изображений.
Подгружаются собственно не картинки, а их пропорционально уменьшеные копии с помощью PHP-скрипта...
Строка для вызова квадрата картинки будет иметь вид: "/call/img.php?src=asd.jpg&w=146&h=146"
PHP-скрипты тоже надо реализовать.
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