Сделать админку для сайта + прикрутить

$500
Веб-программированиеЗавершен26 заявок268 просмотров
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Все просто - сделать систему управления сайтом под нужный нам функционал и ее прикрутить к дизайну. Тематика - туризм. Ничего сверх, все стандартно: многоуровневое меню, новости, фотогаллерея....+ забор курсов и погоды. Указывайте срок и цену. Как выберу исполнителя, представлю ТЗ.

16 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
4912
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
22 отзыва
16 лет назад
$400
10 дней
Виталий все сделал по заданию, на дополнительные требования, возникшие по ходу создания, отнесся с пониманием. Рекомендую.
Наш второй проект. Человек всегда на связи. Приятно работать.
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