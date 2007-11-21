Сделать админку для сайта + прикрутить

Необходимо завершить работу (исправить баги, отладить работу сайта). При успешном завершении работы – договор на долгосрочную техническую поддержку сайта и добавление модулей Требование – знание php5, mySQL, xml. www.eurocargotrans.gr
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Все просто - сделать систему управления сайтом под нужный нам функционал и ее прикрутить к дизайну. Тематика - туризм. Ничего сверх, все стандартно: многоуровневое меню, новости, фотогаллерея....+ забор курсов и погоды. Указывайте срок и цену. Как выберу исполнителя, представлю ТЗ.
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