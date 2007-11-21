Сделать админку для сайта + прикрутить

Все просто - сделать систему управления сайтом под нужный нам функционал и ее прикрутить к дизайну. Тематика - туризм. Ничего сверх, все стандартно: многоуровневое меню, новости, фотогаллерея....+ забор курсов и погоды. Указывайте срок и цену. Как выберу исполнителя, представлю ТЗ.