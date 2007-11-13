Треубется написать скрипт WhoIs

Требуется написать скрипт "Инфо о клиенте" так называемый Whois только в расширенном варианте.

Скрипт должен быть привязан к базе данных GeoIP, что бы данные отображались правильно.

(база данных будет предоставлена).

Подробное ТЗ предоставим.

Пример скрипта: http://ip-address.domaintools.com

Предложение с ценой и сроками оставляется в комментах или ПМ.