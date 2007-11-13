Редактор структуры сайта (JavaScript)

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки245 просмотров
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Нужно прикрутить к любому скрипту вывода "дерева" возможность перетаскивания элементов мышью.

Дерево должно выглядеть так: http://www.destroydrop.com/javascripts/tree/

Нужно только программирование клиентской части на JavaScript.

Предложения можно сразу в аську: 254910833

Javascript
16 лет назад
GregoryFly
Гость 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
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