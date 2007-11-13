Здравствуйте.

Ищу программиста, способного доработать существующий скрипт ( php classifieds - www.deltascripts.com), требования следующие:

1.Форма регистрации должна быть при добавлении объявления сразу, а не отдельно регистрироваться и добавлять.

2. Регистрация/добавление должно быть в один этам, сейчас в скрипте стоит сначало описание объявления, затем выбор фотографий видео и тд.

3. Скрипт иностранный, поэтому рассчитан на платежи от paypal и прочие зарубежные платежные системы, необходимо переделать под русские.

Ваши цены и сроки.

В дальнейшем, если все пойдет нормально, скрипт будет дорабатываться. Приоритет будет отдаваться программисту изначально учавствовавшем в проекте