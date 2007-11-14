Настройка системы управления

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок217 просмотров
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Добрый День,

предлагаю постоянную удалённую работу, по установке/настройке CMS.

Желательно опыт, с системами управления HOST CMS и NET CAT.

Заключается в настройке CMS под задачи сайта, встроить сверстанный макет в CMS.

Жду предложений.

16 лет назад
magik1986
Владимир 
37 летМолдова
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vicemax
Максим 
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
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