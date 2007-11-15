Простой скрипт генерации текста

Веб-программированиеЗавершен4 заявки353 просмотра
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#1$

Задача.

Написать скрипт или программку следущего характера:

Вставляем синонимы (желательно подключаем .txt файл где идет список с новой строки)

Вставляем текст1 (подключаем второй файл, тоже список слов с новой строки)

Вставляем текст2 (подключаем второй файл, тоже список слов с новой строки)

Вставляем ключ (один единственный)

Нажимаем кнопку и программка выдает

в txt файл текст вида

текст1 #a#синоним ключ#/a# текст2

Причем генерирует все возможные варианты.

Соответственно #a# и #/a# дать возможность заменить на другое что-то.

ICQ 428059

16 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Победитель конкурса
MotovYurii
Юрий 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
16 лет назад
Быстро сделал заказанный скрипт. Буду работать с ним и дальше!
Приятно работать с человеком. Всё чётко объяснил.
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MotovYurii
Юрий 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
16 лет назад
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