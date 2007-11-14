Видео селектор для flv плеера - как на youtube

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок168 просмотров
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Нужно добавить фришному flv прееру видео селектор - такой же как появляется в конце роликов на youtube.

Используемый плеер http://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Player

Как должно работать - в конце проигрования текущего ролика полжны появится лентой другие ролики на выбор - с возможностью выбора - зумом и т.п. - после нажатия на любой клип он начинает проигрыватся

нужно только решение для флеша и специфицация для вводный данных

Жду ваших предложений

Спасибо!

16 лет назад
kaushan
Гость 
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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