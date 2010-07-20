Нужно сделать репликатор базы wordpress в MongoDB Нужна и разработка и суппорт этого дела Пожалуйста сразу напишите вопросы и мысли по тому как это может быть сделано Спасибо!
- Базы данных1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Кто в курсе что такое responsive пожалуйста проявитесь. Сейчас нужно оптимизировать wodpress тему что она стала resposive. Задач еще много потому пожалуйста не скромничайте в примерах своих работ и описания опыта что вы делали раньше. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать плагин который сможет почистить теги которым принадлежать меньше 1 поста. В базе сейчас почти 200 000 тегов и многие из них вообще пустые. В плагине нужно учесть нагрузку на сервер - мы не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно скрипт который бы позволи перетягивать файл (картинку) на определенную зону страницы и эта картинка обрабатывалась по заданному сценарию. Что типа этого http://letscrate.com/ только нам нужно только имиджи обрабатывать.Закрыт12 лет назад
Задача поставлять 5-10 новостей каждый день. В самом простом и коротком виде но релевантные операционной систему Убунту Можно также обще технические новости а ПК, гаджетах и тп то что интересно гигам Работа на постоянной основе ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно поставить - настроить и перевести на украинский WordpressMU+BuddyPressВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать систему бронирования на базе системы Амадеус Опыт работы с этой системой обязателен.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно перевести несколько десятков статей с русского на английский. Первая статься около 1890 слов Пожалуйста укажите суму и сроки за которые вы сможете обработать такую статью СпасибоПереводы31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Задача сделать вордпресс тему на основе jqtouch.com Нужна полная реализация начиная от решения как показывать именно айфонам эту тему до полного его функционала. Задача для функционала пока предельно базовая: - список постов - менюшка категорий - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Задача втом что бы сделать код для тулбара. В нем будут несколько иконок, линков на несколько сайтов. Дизайн подготовлю Все это добро должно плавать в верху окна браузера и нормально выглядить при всех разрешениях и во ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть тема K2 http://getk2.com/ нужно сделать так что бы на индексе выводился не общий список последних постов а 5 списков по отдельным катергиям постов. тоесть есть 5 категорий и на индексе должны быть 5 списков согласно ...Завершен13 лет назад
Есть очень простая страничка - (в атачменте) Ее нужно превратить в HTML+CSS Сделать нужно срочно и валидно :) Для получения проекта пожалуйста скинь несколько примеров того что ты кодил из последнего Спасибо!HTML-верстка17 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть тема на базе фришной К2 (http://getk2.com/) Нужно поправить ее так что получить валидный HTML Сейчас там от 20 до 40 ошибок http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fallwomenstalk.com%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.1 Укажите пожалуйста сколько вам нужно времени и денег что бы исправить такой код Спасибо!HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть плагин которым нарезаются картинки(тумбы) для каждого поста. Все картинки одного формата сохраняются в отдельной папке с названием файла которое совпадает с ID поста Нужно: 1. Сделать так что бы плагин добавлял самостоятельно эту картинку в ...Завершен13 лет назад
Задача перевести на украинский тему K2 http://getk2.com/download/ Она используется на украинском сайте и нужно ее так поправить что бы не было английских слов видно посетителям сайта Ваши ставки, Господа! ;)Завершен14 лет назад
Задача в том что бы используя вот этот плагин http://wordpress.org/extend/plugins/auto-tag/ автоматически добавить теги всем старым постам на wordpress блоге постов всего около 45 000 и разом их апдейтить нельзя - нужен вариант что бы не завались сервер ...Завершен14 лет назад
Задача очень банальная - есть фид - который обновляется около 5 раз в сутки Нужно сделать скрипт который будет переводить весь контент в фиде на другой язык Для начала зачада переводить английский фид на испанский Результатом ...Завершен14 лет назад
Нужен человек (контора) на постоянку который сможет заниматся поддержкой блогов на вордпрессе Задачи - Правки плагинов - Изминения в темах - Апдейты плагинов/движка - Инсталяция/настройка - Написание плагинов Пожалуйста предложите цену за месяц такого рода ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт14 лет назад
Все хорошое можно сделать еще лушче и получить за это признание Это касается и плагинов для вордпресса. Если ты имеешь опыт, знание и желание делать рельано полезные и класные вещи нам нужно сотрудничать. На сегодня основная задача ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Ищу человека который хочет и умееть делать апликухи для айфона Нужны примеры что уже сделал Работа удаленная Оплата или помесячно или сдельноМобильные приложения6 заявокЗакрыт15 лет назад