kaushan

Гость kaushan

 
45 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Репликатор из MySQL в MongoDB

    Нужно сделать репликатор базы wordpress в MongoDB Нужна и разработка и суппорт этого дела Пожалуйста сразу напишите вопросы и мысли по тому как это может быть сделано Спасибо!

    WordPressMySQLMongoDB
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизировать wodpress тему

    Кто в курсе что такое responsive пожалуйста проявитесь. Сейчас нужно оптимизировать wodpress тему что она стала resposive. Задач еще много потому пожалуйста не скромничайте в примерах своих работ и описания опыта что вы делали раньше. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Плагин для Wordpress для очистки пустых тегов

    Нужно сделать плагин который сможет почистить теги которым принадлежать меньше 1 поста. В базе сейчас почти 200 000 тегов и многие из них вообще пустые. В плагине нужно учесть нагрузку на сервер - мы не ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Drag and Drop скрипт для веб-сайта

    Нужно скрипт который бы позволи перетягивать файл (картинку) на определенную зону страницы и эта картинка обрабатывалась по заданному сценарию. Что типа этого http://letscrate.com/ только нам нужно только имиджи обрабатывать.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны регулярные новости об ОС Ubuntu

    Задача поставлять 5-10 новостей каждый день. В самом простом и коротком виде но релевантные операционной систему Убунту Можно также обще технические новости а ПК, гаджетах и тп то что интересно гигам Работа на постоянной основе ...

    Ubuntu
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод русских статей на украинский

    Нужно перевести несколько десятков статей с русского на английский. Первая статься около 1890 слов Пожалуйста укажите суму и сроки за которые вы сможете обработать такую статью Спасибо

    Переводы31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна Wordpress тема под iphone на базе jqtouch

    Задача сделать вордпресс тему на основе jqtouch.com Нужна полная реализация начиная от решения как показывать именно айфонам эту тему до полного его функционала. Задача для функционала пока предельно базовая: - список постов - менюшка категорий - ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно закодить тулбар для вебсайта

    Задача втом что бы сделать код для тулбара. В нем будут несколько иконок, линков на несколько сайтов. Дизайн подготовлю Все это добро должно плавать в верху окна браузера и нормально выглядить при всех разрешениях и во ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модификация темы для wordpress

    Есть тема K2 http://getk2.com/ нужно сделать так что бы на индексе выводился не общий список последних постов а 5 списков по отдельным катергиям постов. тоесть есть 5 категорий и на индексе должны быть 5 списков согласно ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Закодить страничку одну в CSS+HTML

    Есть очень простая страничка - (в атачменте) Ее нужно превратить в HTML+CSS Сделать нужно срочно и валидно :) Для получения проекта пожалуйста скинь несколько примеров того что ты кодил из последнего Спасибо!

    HTMLCSS
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать валидной тему для wordpress

    Есть тема на базе фришной К2 (http://getk2.com/) Нужно поправить ее так что получить валидный HTML Сейчас там от 20 до 40 ошибок http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fallwomenstalk.com%2F&amp;charset=%28detect+automatically%29&amp;doctype=Inline&amp;group=0&amp;user-agent=W3C_Validator%2F1.1 Укажите пожалуйста сколько вам нужно времени и денег что бы исправить такой код Спасибо!

    WordPressHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Модификация плагина под Wordpress

    Есть плагин которым нарезаются картинки(тумбы) для каждого поста. Все картинки одного формата сохраняются в отдельной папке с названием файла которое совпадает с ID поста Нужно: 1. Сделать так что бы плагин добавлял самостоятельно эту картинку в ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод на украинский темы для Wordpress

    Задача перевести на украинский тему K2 http://getk2.com/download/ Она используется на украинском сайте и нужно ее так поправить что бы не было английских слов видно посетителям сайта Ваши ставки, Господа! ;)

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен скрипт, который проапдейтит Wordpress посты

    Задача в том что бы используя вот этот плагин http://wordpress.org/extend/plugins/auto-tag/ автоматически добавить теги всем старым постам на wordpress блоге постов всего около 45 000 и разом их апдейтить нельзя - нужен вариант что бы не завались сервер ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно построить автоматический перевод RSS фида

    Задача очень банальная - есть фид - который обновляется около 5 раз в сутки Нужно сделать скрипт который будет переводить весь контент в фиде на другой язык Для начала зачада переводить английский фид на испанский Результатом ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поддрежка блогов на Wordpress

    Нужен человек (контора) на постоянку который сможет заниматся поддержкой блогов на вордпрессе Задачи - Правки плагинов - Изминения в темах - Апдейты плагинов/движка - Инсталяция/настройка - Написание плагинов Пожалуйста предложите цену за месяц такого рода ...

    WordPress
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Wordpress plugins

    Все хорошое можно сделать еще лушче и получить за это признание Это касается и плагинов для вордпресса. Если ты имеешь опыт, знание и желание делать рельано полезные и класные вещи нам нужно сотрудничать. На сегодня основная задача ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для iPhone Developerа

    $1000

    Ищу человека который хочет и умееть делать апликухи для айфона Нужны примеры что уже сделал Работа удаленная Оплата или помесячно или сдельно

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
RSol
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Нужно построить автоматический перевод RSS фида
Супер
10 балов
Ответный отзыв
_mk_
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Модификация темы для wordpress
Очень приятно с вами сотрудничать!
Опять все четко - даже лучше чем планировалось! ;) Спасибо!
Ответный отзыв
Filmer
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Сделать валидной тему для wordpress
Отличный заказчик. Грамотная постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата.
Отлично все сделано. С умом.
Ответный отзыв
_mk_
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Модификация плагина под Wordpress
Задачи четкие, ответы быстрые, оплата полная (даже очень)... Это тот, кто нужен программисту для плодотворного сотрудничества :)
A+
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Tihiy
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Перевод на украинский темы для Wordpress
Советую всем, планирую дальнейшее сотрудничество.
Отлично все сделано!
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