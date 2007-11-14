http://rustrans.igrodrom.ru/ есть сайт (в разработке еще, но очень скоро переедет на negabarity.ru) там в шапке большая машина и лого. вот их надо сделать _лёгким_ флэшем, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести Javascript на Pascal.
Этот Javascript:
******** script type="text/JavaScript" ********
var hexcase = 0;
var chrsz = 8;
function hex_md5(s){
return binl2hex(core_md5(str2binl(s), s.length * chrsz));
}
function core_md5(x, len)
{
x[len >> 5] |= 0x80
x[(((len + 64) >>> 9)
var a = 1732584193;
var b = -271733879;
var c = -1732584194;
var d = 271733878;
for(var i = 0; i
{
var olda = a;
var oldb = b;
var oldc = c;
var oldd = d;
a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936);
d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586);
c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17, 606105819);
b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330);
a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897);
d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12, 1200080426);
c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341);
b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983);
a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 , 1770035416);
d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417);
c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063);
b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162);
a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 , 1804603682);
d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101);
c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290);
b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+15], 22, 1236535329);
a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510);
d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632);
c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+11], 14, 643717713);
b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302);
a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691);
d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 , 38016083);
c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335);
b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848);
a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 , 568446438);
d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690);
c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961);
b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20, 1163531501);
a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467);
d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784);
c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14, 1735328473);
b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734);
a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558);
d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463);
c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+11], 16, 1839030562);
b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556);
a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060);
d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11, 1272893353);
c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632);
b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640);
a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 , 681279174);
d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222);
c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979);
b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23, 76029189);
a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487);
d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835);
c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+15], 16, 530742520);
b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651);
a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844);
d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10, 1126891415);
c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905);
b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055);
a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 , 1700485571);
d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606);
c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523);
b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799);
a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 , 1873313359);
d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744);
c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380);
b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+13], 21, 1309151649);
a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070);
d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379);
c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15, 718787259);
b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551);
a = safe_add(a, olda);
b = safe_add(b, oldb);
c = safe_add(c, oldc);
d = safe_add(d, oldd);
}
return Array(a, b, c, d);
}
function md5_cmn(q, a, b, x, s, t)
{
return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(a, q), safe_add(x, t)), s),b);
}
function md5_ff(a, b, c, d, x, s, t)
{
return md5_cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t);
}
function md5_gg(a, b, c, d, x, s, t)
{
return md5_cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t);
}
function md5_hh(a, b, c, d, x, s, t)
{
return md5_cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t);
}
function md5_ii(a, b, c, d, x, s, t)
{
return md5_cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t);
}
function core_hmac_md5(key, data)
{
var bkey = str2binl(key);
if(bkey.length > 16) bkey = core_md5(bkey, key.length * chrsz);
var ipad = Array(16), opad = Array(16);
for(var i = 0; i
{
ipad = bkey ^ 0x36363636;
opad = bkey ^ 0x5C5C5C5C;
}
var hash = core_md5(ipad.concat(str2binl(data)), 512 + data.length * chrsz);
return core_md5(opad.concat(hash), 512 + 128);
}
function safe_add(x, y)
{
var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);
var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);
return (msw
}
function bit_rol(num, cnt)
{
return (num >> (32 - cnt));
}
function str2binl(str)
{
var bin = Array();
var mask = (1
for(var i = 0; i
bin[i>>5] |= (str.charCodeAt(i / chrsz) & mask)
return bin;
}
function binl2hex(binarray)
{
var hex_tab = hexcase ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef";
var str = "";
for(var i = 0; i
{
str += hex_tab.charAt((binarray[i>>2] >> ((i%4)*8+4)) & 0xF) +
hex_tab.charAt((binarray[i>>2] >> ((i%4)*8 )) & 0xF);
}
return str;
}
************ script ************
Основная функция это hex_md5 которая возвращает строку с хешем.
Вы переводите этот Javascript на Pascal и посылаете нам откомпилированную тестовую программу которая имеет те-же поля и выдает те-же значения как страница:
http://alfa.pysoft.com/tmp/Mobi70042camera.html
Как только мы получаем откомпилированную программу мы высылаем Вам деньги а вы шлете нам паскаль текст.
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