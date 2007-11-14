Нужно перевести Javascript на Pascal.

Этот Javascript:

******** script type="text/JavaScript" ********

var hexcase = 0;

var chrsz = 8;

function hex_md5(s){

return binl2hex(core_md5(str2binl(s), s.length * chrsz));

}

function core_md5(x, len)

{

x[len >> 5] |= 0x80

x[(((len + 64) >>> 9)

var a = 1732584193;

var b = -271733879;

var c = -1732584194;

var d = 271733878;

for(var i = 0; i

{

var olda = a;

var oldb = b;

var oldc = c;

var oldd = d;

a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936);

d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586);

c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17, 606105819);

b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330);

a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897);

d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12, 1200080426);

c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341);

b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983);

a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 , 1770035416);

d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417);

c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063);

b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162);

a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 , 1804603682);

d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101);

c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290);

b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+15], 22, 1236535329);

a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510);

d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632);

c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+11], 14, 643717713);

b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302);

a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691);

d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 , 38016083);

c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335);

b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848);

a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 , 568446438);

d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690);

c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961);

b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20, 1163531501);

a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467);

d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784);

c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14, 1735328473);

b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734);

a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558);

d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463);

c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+11], 16, 1839030562);

b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556);

a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060);

d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11, 1272893353);

c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632);

b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640);

a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 , 681279174);

d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222);

c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979);

b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23, 76029189);

a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487);

d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835);

c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+15], 16, 530742520);

b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651);

a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844);

d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10, 1126891415);

c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905);

b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055);

a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 , 1700485571);

d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606);

c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523);

b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799);

a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 , 1873313359);

d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744);

c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380);

b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+13], 21, 1309151649);

a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070);

d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379);

c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15, 718787259);

b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551);

a = safe_add(a, olda);

b = safe_add(b, oldb);

c = safe_add(c, oldc);

d = safe_add(d, oldd);

}

return Array(a, b, c, d);

}

function md5_cmn(q, a, b, x, s, t)

{

return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(a, q), safe_add(x, t)), s),b);

}

function md5_ff(a, b, c, d, x, s, t)

{

return md5_cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t);

}

function md5_gg(a, b, c, d, x, s, t)

{

return md5_cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t);

}

function md5_hh(a, b, c, d, x, s, t)

{

return md5_cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t);

}

function md5_ii(a, b, c, d, x, s, t)

{

return md5_cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t);

}

function core_hmac_md5(key, data)

{

var bkey = str2binl(key);

if(bkey.length > 16) bkey = core_md5(bkey, key.length * chrsz);

var ipad = Array(16), opad = Array(16);

for(var i = 0; i

{

ipad = bkey ^ 0x36363636;

opad = bkey ^ 0x5C5C5C5C;

}

var hash = core_md5(ipad.concat(str2binl(data)), 512 + data.length * chrsz);

return core_md5(opad.concat(hash), 512 + 128);

}

function safe_add(x, y)

{

var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);

var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);

return (msw

}

function bit_rol(num, cnt)

{

return (num >> (32 - cnt));

}

function str2binl(str)

{

var bin = Array();

var mask = (1

for(var i = 0; i

bin[i>>5] |= (str.charCodeAt(i / chrsz) & mask)

return bin;

}

function binl2hex(binarray)

{

var hex_tab = hexcase ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef";

var str = "";

for(var i = 0; i

{

str += hex_tab.charAt((binarray[i>>2] >> ((i%4)*8+4)) & 0xF) +

hex_tab.charAt((binarray[i>>2] >> ((i%4)*8 )) & 0xF);

}

return str;

}

************ script ************

Основная функция это hex_md5 которая возвращает строку с хешем.

Вы переводите этот Javascript на Pascal и посылаете нам откомпилированную тестовую программу которая имеет те-же поля и выдает те-же значения как страница:

http://alfa.pysoft.com/tmp/Mobi70042camera.html

Как только мы получаем откомпилированную программу мы высылаем Вам деньги а вы шлете нам паскаль текст.